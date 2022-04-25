Швейцарія ветувала реекспорт озброєння з Німеччини до України, – ЗМІ
Швейцарія ветувала реекспорт озброєння з Німеччини до України, – ЗМІ
Унаслідок сьогоднішнього обстрілу Сумщини пошкоджено психоневрологічний диспансер
Унаслідок сьогоднішнього обстрілу Сумщини пошкоджено психоневрологічний диспансер
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Перший заступник глави адміністрації Путіна відвідав окупований Донбас
Перший заступник глави адміністрації Путіна відвідав окупований Донбас
Країна-агресор уже втратила у війні 90% своїх найкращих десантників, - Грозєв
Країна-агресор уже втратила у війні 90% своїх найкращих десантників, - Грозєв
Росія обстріляла Полтавщину, влучили 9 ракет, - Лунін (оновлено)
Росія обстріляла Полтавщину, влучили 9 ракет, - Лунін (оновлено)
Максим Козицький: «Чи можливі наступні удари по Львову? Звичайно, що можливі, як і по будь-якій точці в Україні»
Максим Козицький: «Чи можливі наступні удари по Львову? Звичайно, що можливі, як і по будь-якій точці в Україні»
Туреччина закрила повітряний простір для літаків з Росії до Сирії, які направлялися за військовими
Туреччина закрила повітряний простір для літаків з Росії до Сирії, які направлялися за військовими
​Росіяни полонили сина відомої жительки Маріуполя, вимагають 5 тис євро за "збереження життя"
​Росіяни полонили сина відомої жительки Маріуполя, вимагають 5 тис євро за "збереження життя"
ГоловнаСуспільствоВійна

В окупованій Кремінній сталися вибухи під час двох нарад окупантів: у мерії ніхто не вижив

У поліції зібралася група колаборантів, які пішли служити окупанта.

В окупованій Кремінній сталися вибухи під час двох нарад окупантів: у мерії ніхто не вижив
Фото: facebook.com/sergey.gaidai.loga

В окупованому місті Кремінна у Сєвєродонецькому районі Луганської області сталися вибухи газу під час нарад у міській раді та у районному відділі поліції.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Внаслідок вибуху газу у мерії не вижив ніхто. 

“Одночасно з вибухом газу в будівлі міськради, стався другий вибух побутового газу в районному відділі поліції, де на нараду в цей момент зібралася група колаборантів, які пішли служити окупантам”, – йдеться у повідомленні. 

Геращенко нагадав, що місто Кремінна відоме також тим, що ще на початку березня, там знайшли труп “померлого не своєю смертю колаборанта, голови ОТГ – Володимира Струка”. 

“Його сумна доля нічому не навчила інших. А треба було робити висновки”, – зазначив радник міністра.

Нагадаємо, окупанти взяли під контроль Кремінну 18 квітня. Того дня зранку стало відомо, що російська армія вдарила по спорткомплексу "Олімп" у Кремінній, двоє людей загинули, шестеро – травмовані.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також