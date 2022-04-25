В окупованій Кремінній сталися вибухи під час двох нарад окупантів: у мерії ніхто не вижив

У поліції зібралася група колаборантів, які пішли служити окупанта.

В окупованому місті Кремінна у Сєвєродонецькому районі Луганської області сталися вибухи газу під час нарад у міській раді та у районному відділі поліції.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Внаслідок вибуху газу у мерії не вижив ніхто.

“Одночасно з вибухом газу в будівлі міськради, стався другий вибух побутового газу в районному відділі поліції, де на нараду в цей момент зібралася група колаборантів, які пішли служити окупантам”, – йдеться у повідомленні.

Геращенко нагадав, що місто Кремінна відоме також тим, що ще на початку березня, там знайшли труп “померлого не своєю смертю колаборанта, голови ОТГ – Володимира Струка”.

“Його сумна доля нічому не навчила інших. А треба було робити висновки”, – зазначив радник міністра.

Нагадаємо, окупанти взяли під контроль Кремінну 18 квітня. Того дня зранку стало відомо, що російська армія вдарила по спорткомплексу "Олімп" у Кремінній, двоє людей загинули, шестеро – травмовані.