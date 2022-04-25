Українського пілота Су-25 Романа Василюка звільнили з полону

Його збили ворожі ППО над Волновахою Донецької області.

Українського пілота Су-25 Романа Василюка звільнено з полону. Василюк 14 березня при виконанні бойового завдання був збитий ворожими ППО над Волновахою Донецької області.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Він зміг катапультуватися, але отримав поранення і потрапив у полон до окупантів.

Пілот пройшов через численні допити з боку російських спецслужб. До свого звільнення перебував в обласній центральній клінічній лікарні Донецька.

“24 квітня повернувся на підконтрольну Україні територію. Одразу після звільнення український пілот зустрівся з начальником ГУР МО Кирилом Будановим та секретарем РНБО Олексієм Даніловим”, – йдеться у повідомленні.

Зараз Роман Василюк отримує належну медичну допомогу та зустрівся зі своєю сім’єю. Він певен, що за місяць зможе повністю відновитись.

Нагадаємо, з полону звільнили голів Новоуспенівської та Кирилівської громад Запорізької області.