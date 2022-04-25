Ворог рівняє Новотошківку з землею, будинків там практично не залишилося

Росіяни продовжують рівняти з землею населені пункти Луганської області. У Новотошківці будівель практично не лишилося, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, наші війська у тій точці трохи відійшли, бо там "не було за що тримати оборону". Росіяни також продовжують спроби прориву в Рубіжному та Попасній, одначе не мають успіху.

"Але кидають туди величезні сили, обстріли проводяться цілодобово. Єдина сьогодні нормальна новина – вони в Кремінній у мерії зібралися на нараду, так звані лнрівські "силовики" і так званий лнрівський "мер", і щось там газ вибухнув по-моєму, нема там більше нікого", – розповів він.

Рубіжне частково не контролюється нашими силами, а неокуповану його частину ворог обстрілює.

Гайдай додав, що росіяни поширюють фейк, що на неокуповану територію луганців вивозять тільки за гроші, що не є правдою. Дорога, харчування і медична допомога за необхідності – все безкоштовно. Мешканців області закликають виїжджати гуманітарними коридорами за першої можливості. Станом на минулий тиждень 80% Луганщини були захоплені ворогом.

Нагадаємо, на Луганщині сім будинків зруйнували росіяни на Великдень, втретє влучили в нафтопереробний завод.

Також 16 жителів Попасної евакуювались на Великдень. Ворог в цей час не припиняв обстрілів.

Сьогодні росіяни обстріляли евакуаційний автобус біля Рубіжного.