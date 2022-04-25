Військові збили на Донбасі два літаки, три безпілотники і знищили щонайменше 40 одиниць ворожої техніки

Військовослужбовці угрупування Об’єднаних сил протягом 25 квітня відбили 6 атак ворог на Донецькому та Луганському напрямку та завдали втрат окупантам. Про це повідомляє пресслужба Операції об’єднаних сил.

Зокрема українські захисники знищили 4 танки, 5 артилерійських систем, 13 одиниць броньованої, 15 одиниць автомобільної техніки, два паливозаправники та одну зенітну установку.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два літаки та 3 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

Нагадаємо, вчора на Донецькому та Луганському напрямку військові також збили три безпілотники «Орлан-10», 3 танки, 3 артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, 4 бойові броньовані машини, 18 одиниць автомобільної техніки та 4 паливозаправники противника, відбивши вісім атак ворога.