Щоб Росія шукала мир, кожен українець і українка мають боротися, - Зеленський

"Кожен день боротьби зараз – це плюс роки і роки мирного життя після цієї війни".

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що не має відповіді на питання, коли буде перемога у війні. Натомість він закликав робити кожен день перебування окупантів в Україні нестерпним.

«Очевидно, що кожного дня – а особливо сьогодні, коли почався третій місяць нашого опору, – усіх в Україні турбує питання про мир. Про те, коли це все закінчиться. Про те, коли і що може стати перемогою для України.

На це питання одночасно і є і немає простої відповіді. Коли буде перемога – її відчує кожен. Коли настане мир – його побачить кожен. Але щоб це сталося – і сталося швидше – ми повинні думати не про те, коли і що це буде. Ми повинні думати кожного дня про те, як зробити перебування окупантів на нашій землі ще нестерпніше», - зазначив президент.

Він запевнив, що завжди була готова до миру – і вісім років тому, і зараз.

«Але щоб Росія шукала мир, кожен українець і українка ще мають боротися. Мають захищати свободу. Бо кожен день боротьби зараз – це плюс роки і роки мирного життя після цієї війни. Після нашої перемоги», - сказав президент.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського за два місяці війни Росія випустила по Україні понад 1100 ракет.