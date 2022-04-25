Буча, Бородянка, Гостомель, Чернігів – те, що Росія може принести у Кишинів, Тбілісі, Гельсинкі, Вільнюс, Варшаву - Зеленський

Сьогодні в Україні вирішується доля всієї Європи, глобальної безпеки, демократичної системи, а головне – чи бути життю в центрі та на сході нашого континенту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у традиційному зверненні до народу на початку третього місяця війни з Росією.

«Буча, Бородянка, Гостомель, Охтирка, Чернігів і Суми, Ізюм, Харків, Волноваха, Золоте, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна і Маріуполь... Ракетами по Одесі і Краматорську, Житомиру, по Львову, Кременчуку і Кривому Рогу... По всіх містах і громадах України Росія показала, що вона хоче і може принести Європі насправді. Що вона може принести у Кишинів, в Тбілісі, у Гельсинкі, у Вільнюс, у Варшаву, у Прагу, у всі міста та країни, які російські державні пропагандисти вже давно-давно відкрито позначають як нібито ворогів для Москви», - заявив Зеленський.

Він зазначив, що за два місяці війни Росія випустила по Україні понад 1100 ракет, незліченну кількість авіабомб, артилерії.

«Вони катували, грабували, розстрілювали. Вони мінували нашу землю. Перетворювали мирні міста і села на пекло. Частину українських міст і громад знищили просто до каміння. Але так нічого і не досягли. І не досягнуть.

Херсон, Каховка, Мелітополь, Дніпрорудне, Енергодар та інші наші міста, куди російські окупанти тимчасово зайшли, так і не підкорилися їм. Люди показали своїм протестом, своїм ставленням до окупантів, що Україна обовʼязково переможе», - зазначив голова держави.

Він нагадав, що у Харківській, Донецькій, Луганській областях російські військові не побачили ні крихти підтримки, на яку вони так сильно розраховували.

«Вони побачили, що це – зовсім інша держава. Вони побачили, що тут – зовсім інші люди. Люди, які впевнені в собі. Які вірять в свою державу. Які уміють поважати інших, бо поважають себе. Які не хочуть захоплювати чуже, але не віддадуть нічого свого. Які будуть захищати кожне місто, кожну вулицю, кожне поле», - зазначив президент.

Нагадаєсмо, в Україні вже знищено майже 22 тисячі осіб особового складу російської армії.