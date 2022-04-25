Зеленський призначив постійного представника президента в Криму

Кадрові зміни були заплановані ще до загострення збройної агресії РФ.

Володимир Зеленський підписав указ № 274/2022 про призначення на посаду постійного представника президента України в Криму Тамілу Ташеву, яка останні роки працювала на посаді заступника постійного представника.

Про це повідомляється на сайті президента.

Іншим указом № 273/2022 Зеленський звільнив з посади постійного представника президента України в АР Крим Антона Кориневича. Також розпорядженням Президента № 62/2022-рп звільнено з посади першої заступниці постійного представника президента України в АРК Дар'ю Свиридову.

Зеленський подякував Кориневичу та Свиридовій за командну роботу, важливі здобутки постійного представництва Президента України в Криму та спільні зусилля з наближення деокупації Криму.

Президент також привітав на посаді Ташеву та заступника постійного представника Дениса Чистікова, які спільно з командою представництва продовжать визначений президентом курс щодо деокупації та реінтеграції Криму, захисту прав наших громадян з тимчасово окупованого півострова.

Зазначається, що кадрові зміни були заплановані ще до загострення збройної агресії РФ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив Кориневича постійним представником президента в Криму в 2019 році.

Кориневич – доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Посада постійного представника президента в АР Крим була створена на початку 2016 року. За цей час її займали Наталія Попович і Борис Бабін. Бабін звільнився в грудні 2018 року.