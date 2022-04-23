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Зеленський анонсував візит в Україну держсекретаря та міністра оборони США

Блінкен та Ллойд прибудуть до Києва завтра, 24 квітня.

Зеленський анонсував візит в Україну держсекретаря та міністра оборони США
Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський повідомив, що 24 квітня до України приїдуть державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін.

Про це президент України повідомив під час пресконференції 23 квітня.

"До нас завтра приїжджають люди із США. У мене буде зустріч з міністром оборони і держсекретарем. Будемо очікувати, коли безпека дасть можливість і президенту США приїхати і підтримати український народ", – глава держави.

Як повідомляли, від початку повномасштабного вторгнення Росії Україну з візитами відвідали лідери дев'яти держав, а президент Володимир Зеленський 26 разів виступив перед парламентами інших країн.

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