Комітет ВРУ з питань державного будівництва та місцевого самоврядування разом з Мінрегіонів підготували законопроєкт щодо нових типів територій та оподаткування, залежно від «зонування» та бойових дій.

Верховна Рада планує розглянути законопроєкти щодо приватизації та оподаткування нових «типів територій».

Про це на брифінгу повідомив Перший віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко, передає кореспондент LB.

«У нас є законопроєкти, які пов'язані з економікою. На жаль, вчора не був підтриманий законопроєкт про приватизацію. Я думаю, що ми повернемося обов'язково до цього питання. Нам також треба працювати над вдосконаленням режимів регулювання. Є різні думки щодо того, як зонувати наші території. Де та яке має бути податкове регулювання. Це у першу чергу. Все це має бути направлене на наповнення бюджету. Іншого зараз не може бути. Бо зараз ми всі бачимо, яка ситуація відбувається з бюджетом», — заявив він.

Корнієнко додав, що на порядку денному майбутніх засідань парламенту вочевидь будуть питання військового забезпечення.

«Ці законопроєкти напрацьовується та приймаються всіма фракціями. Це теж об'єднує», — наголосив він.

Перший віцеспікер сказав, що наразі Мінрегіонів разом з профільним комітетом з питань місцевого самоврядування працює над законодавчим оформленням зонування територій, враховуючи бойові дії.

«Зараз на часі робота по визначенню типів територій. Є відповідний законопроєкт в Комітеті державного будівництва та місцевого самоврядування. Який якраз напрацьований разом з Мінрегіонів. Він дозволить зонувати території. У нас це і раніше обговорювалося та дискутувалося: 9 чи 12 зон, як вони мають забезпечуватись, які податки платити. Зараз це просто життєва необхідність. Оскільки зараз вже вимальовується глибокий тил, є зони, ближчі до фронту, є фронтові території. Відповідно, ми не можемо застосовувати однаковий підхід для таких територій з дуже різними обставинами, як економічними, так і логістичними. Звичайно, демографічний. Є приріст населення на західній території. Все це треба врахувати. Будемо над цим працювати».

Нагадаємо, в березні Премʼєр-міністр Денис Шмигаль оголосив про повне переформатування економічної моделі України.