Верховна Рада планує розглянути законопроєкти щодо приватизації та оподаткування нових «типів територій».
Про це на брифінгу повідомив Перший віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко, передає кореспондент LB.
«У нас є законопроєкти, які пов'язані з економікою. На жаль, вчора не був підтриманий законопроєкт про приватизацію. Я думаю, що ми повернемося обов'язково до цього питання. Нам також треба працювати над вдосконаленням режимів регулювання. Є різні думки щодо того, як зонувати наші території. Де та яке має бути податкове регулювання. Це у першу чергу. Все це має бути направлене на наповнення бюджету. Іншого зараз не може бути. Бо зараз ми всі бачимо, яка ситуація відбувається з бюджетом», — заявив він.
Корнієнко додав, що на порядку денному майбутніх засідань парламенту вочевидь будуть питання військового забезпечення.
«Ці законопроєкти напрацьовується та приймаються всіма фракціями. Це теж об'єднує», — наголосив він.
Перший віцеспікер сказав, що наразі Мінрегіонів разом з профільним комітетом з питань місцевого самоврядування працює над законодавчим оформленням зонування територій, враховуючи бойові дії.
«Зараз на часі робота по визначенню типів територій. Є відповідний законопроєкт в Комітеті державного будівництва та місцевого самоврядування. Який якраз напрацьований разом з Мінрегіонів. Він дозволить зонувати території. У нас це і раніше обговорювалося та дискутувалося: 9 чи 12 зон, як вони мають забезпечуватись, які податки платити. Зараз це просто життєва необхідність. Оскільки зараз вже вимальовується глибокий тил, є зони, ближчі до фронту, є фронтові території. Відповідно, ми не можемо застосовувати однаковий підхід для таких територій з дуже різними обставинами, як економічними, так і логістичними. Звичайно, демографічний. Є приріст населення на західній території. Все це треба врахувати. Будемо над цим працювати».
Нагадаємо, в березні Премʼєр-міністр Денис Шмигаль оголосив про повне переформатування економічної моделі України.