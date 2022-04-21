​Рада пропонує дозволити під час воєнного стану змінювати цільове призначення земділянки для відновлення містобудування

ВР прийняла за основу Закон про вдосконалення містобудівної діяльності в умовах воєнного стану 7282, який вирішує низку містобудівних питань, які виникли внаслідок військового вторгнення Росії.

Рада пропонує дозволити під час воєнного стану змінювати цільове призначення земельної ділянки для відновлення містобудування. Для цього ВР прийняла за основу Закон про вдосконалення містобудівної діяльності в умовах воєнного стану 7282, який вирішує низку містобудівних питань, які виникли внаслідок військового вторгнення Росії.

Про це у ТГ написала нардепка фракції «Слуга народу» Олена Шуляк.

«До закону "Про регулювання містобудівної діяльності" додається новий термін: Програма комплексного відновлення населеного пункту - це містобудівна програма, яка визначає основні просторові та соціально-економічні пріоритети і комплекс заходів для забезпечення відновлення населених пунктів, які постраждали в результаті бойових дій», - наголосила вона.

Програма комплексного відновлення, за її словами, розробляється за рішенням виконавчого органу сільської, селищної міської ради і повинна включати:

загальний опис населеного пункту (території) щодо якого вона розробляється;

інформацію щодо необхідності підготовки території та шкоди, нанесеної бойовими діями, терористичними актами, диверсіями, надзвичайними ситуаціями об'єктам громадської, житлової, інженерної інфраструктури, виробничих потужностей тощо.

Документом пропонується також дозволити під час воєнного стану на території, на якій його введено, встановлювати та змінювати цільове призначення земельної ділянки.

«Державної та комунальної власності без дотримання правил співвідношення між видом цільового призначення земельної ділянки (у випадку зміни цільового призначення земельної ділянки – новим видом її цільового призначення) та видом функціонального призначення території, визначеним відповідною містобудівною документацією для будівництва тимчасового житла, розміщення евакуйованих потужностей», - підкреслила депутат.

Нагадаємо, міський голова Чернігова Владислав Атрошенко зазначив, що на відбудову міста знадобиться 4 роки за умови, якщо "працювати швидко і мати повний обсяг коштів".