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Біля зруйнованого мосту на дорозі Київ – Чернігів зведуть ще один тимчасовий проїзд, - Укравтодор

Це вже друга тимчасова переправа на цій дорозі.

Біля зруйнованого мосту на дорозі Київ – Чернігів зведуть ще один тимчасовий проїзд, - Укравтодор
Фото: Facebook/Укравтодор

Біля зруйнованого мосту на дорозі Р-69 КиївЧернігів зведуть ще один тимчасовий проїзд.

Про це повідомили в "Укравтодорі".

Працівники служби зробили насип тимчасової об'їзної дороги, а для пропуску води проведуть монтаж труби. 

За інформацією "Укравтодору", це вже друга тимчасова переправа, збудована на цій дорозі. Наразі дорожники відновили проїзд біля 4 зруйнованих споруд - тут організували тимчасові об'їзди. На трьох штучних спорудах роботи тривають упродовж тижня.

Фото: Facebook/Укравтодор

Фото: Facebook/Укравтодор

У цей же час на дорогах М-01, Н-27 та Р-56 проводять прибирання після розмінування. Уже наразі навели лад на 52 кілометрах, також розпочали роботи з ямкового ремонту на транспортних коридорах, що ведуть до Києва.

Нагадаємо, за час війни на Чернігівщині пошкоджено понад 600 км доріг і зруйновано 20 мостів.

У Київській області зараз функціонують три переправи – у селах Стоянці, Романівці та Катюжанці. Ще на шести відновлено рух, а вісім переправ будуються біля зруйнованих мостів. 

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