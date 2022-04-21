Це вже друга тимчасова переправа на цій дорозі.

Біля зруйнованого мосту на дорозі Р-69 Київ – Чернігів зведуть ще один тимчасовий проїзд.

Про це повідомили в "Укравтодорі".

Працівники служби зробили насип тимчасової об'їзної дороги, а для пропуску води проведуть монтаж труби.

За інформацією "Укравтодору", це вже друга тимчасова переправа, збудована на цій дорозі. Наразі дорожники відновили проїзд біля 4 зруйнованих споруд - тут організували тимчасові об'їзди. На трьох штучних спорудах роботи тривають упродовж тижня.

Фото: Facebook/Укравтодор

Фото: Facebook/Укравтодор

У цей же час на дорогах М-01, Н-27 та Р-56 проводять прибирання після розмінування. Уже наразі навели лад на 52 кілометрах, також розпочали роботи з ямкового ремонту на транспортних коридорах, що ведуть до Києва.

Нагадаємо, за час війни на Чернігівщині пошкоджено понад 600 км доріг і зруйновано 20 мостів.

У Київській області зараз функціонують три переправи – у селах Стоянці, Романівці та Катюжанці. Ще на шести відновлено рух, а вісім переправ будуються біля зруйнованих мостів.