Резервний фонд планують збільшити на 200 млрд грн, - Мельничук

Верховна Рада України ухвалила в цілому проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

Резервний фонд українського держбюджету планують збільшити на 200 млрд грн.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Для цього 21 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

"Закон дозволяє здійснення невідкладних заходів протидії широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Передбачається збільшити на 200 млрд грн розмір Резервного фонду Державного бюджету України, що дозволить Кабміну в оперативному порядку забезпечувати потреби сектору оборони, правоохоронної системи для зупинення військової агресії Російської Федерації проти України та вирішення невідкладних питань, спричинених військовими діями проти України", - повідомив Мельничук.

За його словами, видатки з фонду будуть спрямовувати лише на забезпечення безпеки і оборони, фінансової підтримки внутрішньо переміщених осіб та потреби правоохоронної системи.

Нагадаємо, за інформацією народного депутата Павла Фролова, близько 180 млрд грн вже було спрямовано у Резервний фонд держбюджету.

В березні Київрада ухвалила рішення збільшити резервний фонд міського бюджету для потреб оборони столиці та цивільного захисту населення.