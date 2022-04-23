Зупинити цю війну може тільки той, хто її розпочав, – Зеленський про перемовин з Путіним

Будь-які формати щодо зустрічей через посередників з РФ не дадуть бажаного результату. Цю війну може зупинити той, хто її розпочав.

Так президент Володимир Зеленський відповів на запитання щодо прагнення зустрітися особисто з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Я не боюся зустрічі з президентом РФ, боятися я не маю права, тому що наш народ показав, що він нічого не боїться... люди голіруч зупиняли російську техніку. Як і ЗСУ, нацгвардійці. Люди бояться за своїх дітей, так. І тому нормальний лідер не повинен боятися, коли йдеться про нашу державу та незалежність", – наголосив Зеленський.

Він зауважив, що є два шляхи закінчення війни: дипломатичний та військовий. Президент України висловив переконання, що будь-яка здорова людина завжди обирає дипломатичний шлях, навіть якщо це складно.

"Я хочу зупинити війну і її закінчити. Є дипломатичний шлях та військовий. Будь-яка здорова людина обирає дипломатичний шлях, бо знає, навіть якщо це складно, це може запобігти втраті мільйонів людей. Цього не хочеться", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у ці хвилини глава Української держави дає пресконференцію вітчизняним та іноземним журналістам просто на станції київського метро.

Як повідомляли, президент Євроради Шарль Мішель 22 квітня провів телефонну розмову з Путіним і закликав його до прямих переговорів із Зеленським.