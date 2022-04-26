Подоляк вважає, що Молдова є наступною ціллю російських окупантів

Росія намагається дестабілізувати ситуацію в "ПМР" та натякає Молдові, щоб чекала "гостей".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію про низку вибухів на території невизнаного Придністров’я. Тамтешня "влада" заявляє, що "сліди терористичних атак", які сталися вчора та сьогодні в регіоні, ведуть в Україну.

"Росія намагається дестабілізувати ситуацію в «ПМР» і натякає Молдові, щоб чекала «гостей». Погана новина: якщо Україна не встоїть, завтра ворог буде біля воріт Кишинева. Хороша новина в тому, що Україна забезпечить стратегічну безпеку в регіоні. Утім маємо працювати як одна команда", – написав Подоляк у твіттері.

Росія намагається дестабілізувати ситуацію в «ПМР» та натякає Молдові, щоб чекала «гостей». Погана новина: якщо 🇺🇦 не встоїть, завтра ворог буде біля воріт Кишинева. Хороша новина в тому, що 🇺🇦 забезпечить стратегічну безпеку в регіоні. Втім, маємо працювати як одна команда. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 26, 2022

Нагадаємо, у Придністров'ї сьогодні вночі підірвали дві вежі зв'язку. А 25 квітня сепаратистський регіон заявив про обстріл будівлі свого "міністерства державної безпеки".

У зв’язку із цим президентка Молдови скликала засідання Вищої ради безпеки.

Мая Санду пов’язала вибухи в Тирасполі із силами всередині Придністров’я, котрі підтримують війну. Вона заявила, що Молдова не планує блокади Придністров'я, а виступає за мирний діалог і дипломатичні рішення.

Країна підвищує рівень готовності та посилює безпеку державних установ, переговорів із Путіним не планується.