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Подоляк вважає, що Молдова є наступною ціллю російських окупантів

Росія намагається дестабілізувати ситуацію в "ПМР" та натякає Молдові, щоб чекала "гостей".

Подоляк вважає, що Молдова є наступною ціллю російських окупантів
Фото: ОПУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію про низку вибухів на території невизнаного Придністров’я. Тамтешня "влада" заявляє, що "сліди терористичних атак", які сталися вчора та сьогодні в регіоні, ведуть в Україну.

"Росія намагається дестабілізувати ситуацію в «ПМР» і натякає Молдові, щоб чекала «гостей». Погана новина: якщо Україна не встоїть, завтра ворог буде біля воріт Кишинева. Хороша новина в тому, що Україна забезпечить стратегічну безпеку в регіоні. Утім маємо працювати як одна команда", – написав Подоляк у твіттері.

Нагадаємо, у Придністров'ї сьогодні вночі підірвали дві вежі зв'язку. А 25 квітня сепаратистський регіон заявив про обстріл будівлі свого "міністерства державної безпеки".

У зв’язку із цим президентка Молдови скликала засідання Вищої ради безпеки.

Мая Санду пов’язала вибухи в Тирасполі із силами всередині Придністров’я, котрі підтримують війну. Вона заявила, що Молдова не планує блокади Придністров'я, а виступає за мирний діалог і дипломатичні рішення.

Країна підвищує рівень готовності та посилює безпеку державних установ, переговорів із Путіним не планується.

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