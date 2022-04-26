На Харківщині ЗСУ збили ще один російський командирський "Алігатор"

Вартість Ка-52 – близько 16 мільйонів доларів США.

Ще один російський гелікоптер Ка-52 знищили воїни Десантно-штурмових військ Збройних сил України на Харківщині.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

У Генштабі зауважили, що, за військовою номенклатурою, бойовий гелікоптер Ка-52 "Алігатор" вважається командирською машиною. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Вартість Ка-52 – близько 16 мільйонів доларів США.

Нагадаємо, 21 квітня підрозділ протиповітряної оборони Нацгвардії знищив ворожий гелікоптер К-52 "Алігатор" у Запорізькій області.

Загалом від початку війни в Україні російська армія втратила 154 гелікоптери.