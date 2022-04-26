Окупанти бояться наступати у напрямку Харківської області, – СБУ

Мешканець "ДНР" відмовився іти у наступ під Ізюмом і не хоче бути гарматним м’ясом.

Окупанти бояться наступати у напрямку Харківської області.

Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов загарбників, які є у розпорядженні СБУ.

“Сначала наших просто кидали наперед. С другой роты. Их мертвыми попривозили. На броню прыгает и поехали на зачистку села. А там же всегда ждут и стреляют укропы. Сегодня люди начали отказываться. Россияне отказались, наши отказались, но луганчане поехали”, – розповідає своїй матері чоловік, якого рашисти мобілізували на території “ДНР”.

Він говорить, що відмовився іти у наступ під Ізюмом і не хоче бути гарматним м’ясом. Чоловік не збирається підписувати жодних контрактів із окупантами.

“Наша миссия – выжить! Слов нет… Россия оставляет после себя руины. Прорваться туда не могут. 9 мая это все не кончится”, – резюмує окупант.

Нагадаємо, аеророзвідники прикордонників виявили на Харківщині бронетехніку окупантів. Координати російської армії передали побратимам зі Збройних сил України.