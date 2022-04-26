Генштаб спростував чутки про те, що Чонгарський міст не замінували

Усі висновки щодо правомірності прийнятих рішень під час бойових дій будуть зроблені після їх завершення.

Чонгарський міст був замінований, але українським військовим протистояли сили, що переважали у 15 разів.

Про це заявив Генеральний штаб Збройних сил України.

Така заява стала відповіддю на чутки про те, що нібито перед війною Чонгар розмінували, і в такий спосіб російські війська без перешкод пройшли на Херсонщину.

«Збройні Сили України виконують завдання за призначенням, керуючись винятково національними інтересами та діють відповідно до обстановки, що склалася, – зазначили у Генштабі. – Що стосується чуток щодо начебто «незамінування» Чонгару, повідомляємо. Міст було заміновано, але нам протистояли переважаючі у 15 разів сили противника. Усі висновки щодо правомірності прийнятих рішень під час бойових дій будуть зроблені у встановлений законом спосіб після їх завершення. Позиція у нас проста. Герої повинні отримувати нагороди. Окупанти та їх посіпаки – сидіти за ґратами. А поки продовжуємо працювати на перемогу».

Нагадаємо, у війні проти України російські окупанти вже втратили в Україні майже 22 тис. особового складу, 884 танки, 181 літак та 154 гелікоптери.