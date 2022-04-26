ПАРЄ обрала нового суддю Європейського суду з прав людини від України

Микола Гнатовський став третім суддею ЄСПЛ від України після Володимира Буткевича та Ганни Юдківської.

Сьогодні, 26 квітня, Парламентська Асамблея Ради Європи 167 голосами обрала Миколу Гнатовського суддею Європейського суду з прав людини від України.

Про це повідомила голова української делегації в ПАРЄ, народна депутатка "Слуги Народу" Марія Мезенцева.

"Він стане суддею ЄСПЛ після складення ним присяги судді на 9-річний термін. Постійна делегація дякує усім членам Комісії з відбору кандидатів в судді ЄСПЛ від України та її голові Ользі Шпакович за неупереджену та професійну роботу, а також двом іншим кандидатам – Тетяні Анцуповій – судді Великої Палати Верховного Суду та Олександру Водяннікову – національному раднику з юридичних питань Координатора проєктів ОБСЄ в Україні", – цитує Мезенцеву пресслужба "Слуги народу".

За словами голови народної депутатки, Україна довела, що може бути представлена фаховими юристами-міжнародниками, які мають визнаний авторитет.

"Наша держава все зробила для відбору судді від України, бо це важливо в контексті юридичної боротьби з росією та укріплення прав людини", – наголошується у повідомленні.

Микола Гнатовський став третім суддею ЄСПЛ від України після Володимира Буткевича та Ганни Юдківської. Він – юрист-міжнародник, вчений, президент Європейського Комітету із питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню у 2015-2020 рр., доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка.