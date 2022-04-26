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ПАРЄ обрала нового суддю Європейського суду з прав людини від України

Микола Гнатовський став третім суддею ЄСПЛ від України після Володимира Буткевича та Ганни Юдківської.

ПАРЄ обрала нового суддю Європейського суду з прав людини від України
Микола Гнатовський
Фото: Parliamentary Seminar on ICC &Ukraine and meetings with fractions

Сьогодні, 26 квітня, Парламентська Асамблея Ради Європи 167 голосами обрала Миколу Гнатовського суддею Європейського суду з прав людини від України. 

Про це повідомила голова української делегації в ПАРЄ, народна депутатка "Слуги Народу" Марія Мезенцева.

"Він стане суддею ЄСПЛ після складення ним присяги судді на 9-річний термін. Постійна делегація дякує усім членам Комісії з відбору кандидатів в судді ЄСПЛ від України та її голові Ользі Шпакович за неупереджену та професійну роботу, а також двом іншим кандидатам – Тетяні Анцуповій – судді Великої Палати Верховного Суду та Олександру Водяннікову – національному раднику з юридичних питань Координатора проєктів ОБСЄ в Україні", – цитує Мезенцеву пресслужба "Слуги народу".

За словами голови народної депутатки, Україна довела, що може бути представлена фаховими юристами-міжнародниками, які мають визнаний авторитет. 

"Наша держава все зробила для відбору судді від України, бо це важливо в контексті юридичної боротьби з росією та укріплення прав людини", – наголошується у повідомленні.

Микола Гнатовський став третім суддею ЄСПЛ від України після  Володимира Буткевича та Ганни Юдківської. Він – юрист-міжнародник, вчений, президент Європейського Комітету із питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню у 2015-2020 рр., доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка.

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