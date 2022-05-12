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Роскосмос обходить міжнародні санкції через Газпромбанк, – ГУР Міноборони

За 77 днів повномасштабного вторгнення Росії Захід так і не застосував суттєвих обмежень проти цієї фінансової установи. 

Роскосмос обходить міжнародні санкції через Газпромбанк, – ГУР Міноборони
Фото: EPA/UPG

Російська держкорпорація "Роскосмос" обходить міжнародні санкції через Газпромбанк. Вона активізує через нього свої розрахунки.

Цей держбанк країни-агресорки поки що мало зазнав втрат від міжнародних санкцій. Обмеження щодо нього були анонсовані лише 8 травня, і стосуються вони тільки персонально керівників установи. Тож Роскосмос та інші російські монополісти нарощуватимуть обсяг міжнародних платежів, використовуючи його "недоторканність", повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України

"Щоб зменшити вплив міжнародних санкцій, Роскосмос розіслав у підпорядковані структури документ "Про організацію розрахунків в умовах санкцій", – повідомили розвідники.

Він передбачає наступні заходи:

  • обмеження проведення розрахунків в іноземній валюті та переведення розрахунків за укладеними контрактами в рублі;
  • мінімізацію обсягів іноземної валюти на рахунках банків, стосовно яких запроваджено санкції;
  • відкриття рахунків у дочірніх установах іноземних банків або російських установах, які не підпадають під санкції;
  • відпрацювання інструкції про порядок інвестування вільних грошових коштів корпорації "Роскосмос".

Нагадаємо, згідно з даними української розвідки, російський Газпромбанк, який так і не був відключений від міжнародної платіжної системи SWIFT, продовжує фінансувати війну в Україні. Через нього і Промсвязьбанк закуповували БпЛА, комплектуючі для військової техніки та засоби радіоелектронної розвідки для підрозділів 47 танкової дивізії. 

У спілкуванні з CNN неназваний американський чиновник повідомив, що США застосують санкції проти Газпромбанку, але "не повний блок"

"Ми не заморожуємо активи Газпромбанку і не забороняємо будь-які операції з Газпромбанком. Ми сигналізуємо про те, що Газпромбанк не є безпечним притулком, і тому ми накладаємо санкції на деяких з їхніх топменеджерів, щоб створити ефект", – сказав він. 

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