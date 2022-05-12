Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Битва за Зміїний триває, – британська розвідка
Битва за Зміїний триває, – британська розвідка
​​Ганна Маляр: «Росії в такій формі немає місця в цьому світі. Існування такої держави – це плювок всьому західному світу»
​​Ганна Маляр: «Росії в такій формі немає місця в цьому світі. Існування такої держави – це плювок всьому західному світу»
Пентагон опублікував перелік усього, що США постачають Україні
Пентагон опублікував перелік усього, що США постачають Україні
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
На Харківщині ЗСУ відтіснили російські війська на відстань 10 км від кордону
На Харківщині ЗСУ відтіснили російські війська на відстань 10 км від кордону
У трьох областях змінили час комендантської години
У трьох областях змінили час комендантської години
Львівські десантники збили російський ударний "Крокодил"
Львівські десантники збили російський ударний "Крокодил"
ГоловнаСуспільствоВійна

В Оріхові на Запоріжжі запроваджують подовжену комендантську годину на вихідні

Вона триватиме з 18:00 п’ятниці до 6:00 понеділка.

В Оріхові на Запоріжжі запроваджують подовжену комендантську годину на вихідні
Ілюстративне фото
Фото: НПУ

Через ворожі обстріли в Оріхові, що поблизу Запоріжжя, запроваджують довгу комендантську годину. Вона триватиме понад дві доби.

Про це повідомляє Оріхівська міська рада.

"З метою запобігання небезпечним ситуаціям на території Оріхівської міської ради з 18:00 13 травня 2022 року (п’ятниця) до 6:00 16 травня 2022 року (понеділок) запроваджено комендантську годину", - йдеться в повідомленні.

Під час комендантської години заборонено перебування на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів.

З дому можна виходити лише для того, щоб спуститися в укриття під час тривоги.

Нагадаємо, евакуаційна колона, яка виїхала 8 травня з Мелітополя та їхала на Запоріжжя через Оріхів, наступного дня потрапила під обстріл.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також