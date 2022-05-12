В Оріхові на Запоріжжі запроваджують подовжену комендантську годину на вихідні

Вона триватиме з 18:00 п’ятниці до 6:00 понеділка.

Через ворожі обстріли в Оріхові, що поблизу Запоріжжя, запроваджують довгу комендантську годину. Вона триватиме понад дві доби.

Про це повідомляє Оріхівська міська рада.

"З метою запобігання небезпечним ситуаціям на території Оріхівської міської ради з 18:00 13 травня 2022 року (п’ятниця) до 6:00 16 травня 2022 року (понеділок) запроваджено комендантську годину", - йдеться в повідомленні.

Під час комендантської години заборонено перебування на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів.

З дому можна виходити лише для того, щоб спуститися в укриття під час тривоги.

Нагадаємо, евакуаційна колона, яка виїхала 8 травня з Мелітополя та їхала на Запоріжжя через Оріхів, наступного дня потрапила під обстріл.