У понад тисячі населених пунктів відновлюють інфраструктуру, - Тимошенко

У квітні Кабмін виділив для 5 областей 1,4 млрд грн на подолання наслідків руйнувань внаслідок російської агресії.

У понад тисячі населених пунктів, які постраждали від ракетних ударів чи військового вторгнення з боку РФ, тривають роботи з відновлення інфраструктури.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, відновлювальні роботи розпочинають після огляду, розчистки та розмінування територій фахівцями.

"Темпи відновлення доволі високі», - підкреслив Тимошенко.

За його словами, у квітні уряд виділив для 5 областей 1,4 млрд. грн. на подолання наслідків руйнування, спричиненого російською агресією.

Тимошенко відзначив, що відбудова зруйнованої інфраструктури населених пунктів відбуватиметься за новітніми технологіями.

"Днями водопостачання буде відновлено в Миколаєві. Робимо все, щоб люди якнайшвидше змогли повернутися до своїх домівок і нормального життя", – наголосив заступник керівника ОПУ.

Нагадаємо, за даними Мінінфраструктури, збитки, завдані інфраструктурі України внаслідок війни, становлять майже 90 мільярдів доларів США. Україна планує відбудувати все за 2 роки.