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Від обстрілів росіянами евакуаційних колон загинули 33 людини

Серед загиблих - п’ятеро дітей.

Від обстрілів росіянами евакуаційних колон загинули 33 людини
Фото: Тарас Ібрагімов

Нацполіція порушила 74 кримінальних провадження щодо обстрілів росіянами евакуаційних колон.

Про це повідомив “Укрінформ” із посиланням на начальника департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України Олексія Сергєєва.

«Від самого початку збройної агресії росії поліцейськими надавалася допомога та забезпечено заходи з евакуації понад 1,5 мільйона громадян України. Під час евакуації мали місце відкриття вогню та обстріли з боку окупантів по евакуаційних колонах", - сказав Сергєєв.

Він додав, що всього зафіксовано 45 обстрілів, в результаті яких загинули 33 людини, з них п’ятеро дітей.

Сергєєв зазначив, що поліцейські Донеччини, Луганщини, Харківщини та Запоріжжя допомагають мешканцям вийти з території бойових дій. У лютому-березні цим займались також поліцейські Київщини, Сумщини та Чернігівщини.

Нагадаємо, евакуаційна колона, яка виїхала 8 травня з Мелітополя та їхала на Запоріжжя через Оріхів, потрапила під обстріл. 30 квітня у Попасній на Луганщині російські війська обстріляли два евакуаційні автобуси.

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