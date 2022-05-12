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Росія завдала ударів по Новгороду-Сіверському, є жертви

Пошкоджено школи, інші адміністративні будівлі та приватні будинки.

Росія завдала ударів по Новгороду-Сіверському, є жертви
Новгород-Сіверський, обстріл
Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Уночі російські окупанти завдали авіаударів по об'єктах критичної інфраструктури в Новгороді-Сіверському Чернігівської області.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

Унаслідок обстрілів є жертви. Ця інформація уточнюється.

"Сьогодні вночі по місту Новгород-Сіверський москальська мразота завдала кількох авіаударів по об'єктах критичної інфраструктури. Це школи. Пошкоджено інші адміністративні будівлі та приватні будинки. Є загиблі та поранені", - написав Чаус у телеграм-каналі.

Наразі на місці події працюють рятувальники та медики.

Фото: cg.gov.ua

Фото: cg.gov.ua

Фото: cg.gov.ua

Нагадаємо, вранці середи, 11 травня, російські війська обстріляли Чернігівщину з мінометів. Удару було завдано з території РФ.

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