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Росіяни обстріляли з "ураганів" Дніпропетровщину, є втрати

Ворог відкрив вогонь у час, коли мирні люди йшли на роботу. 

Росіяни обстріляли з "ураганів" Дніпропетровщину, є втрати
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: ДнепрОГА

Уранці 12 травня російські військові обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровської області. Вогонь вівся з ракетних систем залпового вогню "Ураган".

Загинула одна людина, ще одна зазнала поранень, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Поцілили по Великій Костромці та Зеленодольську… Били якраз тоді, коли люди йшли на роботу…Один загиблий, один поранений", – розповів він. 

Зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури. 

Нагадаємо, Зеленодольськ і Велика Костромка перебували під вогнем і вчора – росіяни били з "градів". Унаслідок атаки було знеструмлено частину вулиць Зеленодольська. Ці населені пункти розташовані неподалік адмінмежі з Херсонською областю, тимчасово окупованою ворогом. 

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