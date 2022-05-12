У Севастополі в море виведено майже всі кораблі ЧФ РФ, що мають ракетну зброю, - "Радіо Свобода"

Із головної бази Чорноморського флоту Росії в Севастополі в море виведено майже всі кораблі, що мають на борту ракетну зброю.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Так, у Південній бухті, яка є найбільшим відгалуженням Севастопольської бухти, біля Мінної стінки пришвартована низка кораблів. Найближчий з них – це великий десантний корабель проєкту 1171 "Тапир".

У складі ЧФ РФ було три такі кораблі, один із них – ВДК "Саратов" – знищили українські військові в порту Бердянська. Два інші – "Орск" (бортовий номер 148) і "Николай Фильченков" (152). Після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну бортові номери всіх військових кораблів були зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

За Південним молом чергує ракетний катер проєкту 1241 "Молния-1", за Північним молом стоїть протидиверсійний катер проєкту 21980 "Грачонок".

Наступні два – це великі десантні кораблі проєкту 775. На Чорноморському флоті РФ – чотири такі кораблі: "Цезарь Куников" (158), "Новочеркасск" (142), "Ямал" (156) і "Азов" (151).

ВДК «Азов» перебуває на ремонті в 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту в Кілен-бухті, а ВДК "Ямал" нещодавно вийшов із ремонту.

Також у Південній бухті пришвартовано патрульний корабель проєкту 22160 типу "Василий Быков". У складі Чорноморського флоту РФ три такі кораблі: "Василий Быков" (368), "Дмитрий Рогачев" (375) і "Павел Державин" (363).

Біля Куриної пристані між бухтами Інженерна й Докова пришвартовано чотири кораблі. Першим ліворуч стоїть малий ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239 "Сивуч". У складі ЧФ РФ два такі кораблі: "Бора" (бортовий номер 615) і "Самум" (бортовий номер 616). Один із цих кораблів 8 травня відбуксували із Севастопольської бухти в північно-західному напрямку.

Наступні два кораблі – це сторожові кораблі проєкту 1135 "Буревестник". У складі Чорноморського флоту РФ – два такі кораблі: "Пытливый" (868) і "Ладный" (861).

Крайнім праворуч пришвартований "Славутич" – український середній розвідувальний корабель, корабель управління. Росія захопила його у лютому-березні 2014 року під час окупації Криму. Бортовий номер "Славутича" U510 зафарбовано вже кілька років.

Біля причалу в Сухарній бухті, яка також є частиною великої Севастопольської бухти, стоїть великий десантний корабель із зовнішніми ознаками пошкодження, про що повідомляли раніше. Ймовірно, це ВДК "Цезарь Куников", його номер 158 прозирає крізь фарбу, що облетіла або обгоріла, на лівому борту.

У складі Чорноморського флоту РФ чотири такі катери: у строю перебувають "Р-60" (бортовий номер 955), "Набережные Челны" (953) і "Ивановец" (954), а "Шуя" (962), згідно з офіційними даними – у відстої.

Таким чином, без урахування протичовнових кораблів, мінних тральників, розвідувальних кораблів і суден допоміжного флоту в морі зараз можуть бути: всі три фрегати проєкту 11356Р "Буревестник", всі чотири малих ракетних кораблі проєкту 21631 "Буян-М", два ракетні катери 1241 "Молния-1" і один ВДК проєкту 1171 "Тапир". Окрім великого десантного корабля, всі ці кораблі мають на борту ракети.

Напередодні оперативне командування "Південь" повідомило, що щонайменше 50 російських ракет морського базування є у постійній готовності до застосування. За даними Міноборони, станом на 9 травня російські війська збільшили кількість носіїв крилатих ракет у Чорному морі – зараз там перебувають сім носіїв КРМБ типу "Калібр", натомість минулого тижня їх було три.

Нагадаємо, в кінці квітня британська розвідка повідомляла, що в Чорному морі зараз перебувають близько 20 кораблів військово-морських сил РФ, включно з підводними човнами.

19 квітня повідомлялося, що російські кораблі відійшли майже на 200 км від українського берега. Це сталося після того, як в ніч на 14 квітня у Чорному морі затонув флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Він був пошкоджений увечері українськими протикорабельними крилатими ракетами "Нептун".