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Росія через санкції не може відновлювати боєздатність і оснащує військових технікою 50-х років, – ГУР

За квітень з російських баз зняли САУ і "Точки-У". 

Росія через санкції не може відновлювати боєздатність і оснащує військових технікою 50-х років, – ГУР
Фото: Telegram/InformNapalm

Через міжнародні економічні санції Росія не може повноцінно відновити боєздатність виведених з України підрозіділів. Окупантів тепер оснащують техінкою та озброєнням 50-60 років виробництва.

Росіяни вже втратили під час війни в Україні значну частину свого військово-технічного потенціалу, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Проте, така ситуація не бентежить керівництво кремля, йому байдуже, скільки та на чому відправляти “гарматне м’ясо” у бій за майбутнє “руського мира”. Завжди знайдеться щось, що ржавіє десятиліттями на складах та що не захотіли свого часу закуповувати навіть країни третього світу", – зазначили розвідники. 

Військових примушують доповідати командуванню про повну укомплектованість, хоча зі складів довгострокового зберігання техніку переважно навіть не можуть доставити до підрозділів. 

Протягом квітня з баз зберігання РФ знято:

  • 18 САУ “Мста-С” з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння Східного ВО (Уссурійськ, Приморський край);
  • 28 САУ “Акація” з 94 арсеналу ГРАУ (Омськ);
  • 15 САУ “Мста-С”, 5 САУ “Акація” та 20 САУ “Гвоздика” з арсеналу комплексного зберігання РАО (Гагаринський, Свердловська обл.);
  • 15 РСЗВ “Ураган” та 11 ТРК “Точка-У” зі 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.).

"Відновлення боєздатності та укомплектування військ Західного ВО здійснюється, у тому числі шляхом озброєння та військової техніки знятої зі зберігання 239 центру забезпечення мобілізаційного розгортання (Богучар). Тепер проржавіле та гниле військове-технічне відлуння кремлівського “великого прошлого” стає основою російського “настоящего”, – додали в ГУР Міноборони. 

За даними британської розвідки, війна в Україні завдає серйозної шкоди одним з найбоєздатніших підрозділів і найбільш передовим сил Росії. Росії знадобиться значний час і витрати для відновлення своїх збройних сил. Особливо важко буде замінити модернізоване та вдосконалене обладнання через санкції, які обмежують доступ Росії до критичних мікроелектронних компонентів.

Крім того, росіяни використовують застарілі ракети. 

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