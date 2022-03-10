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Резніков: Російські окупанти вбили більше цивільних українців, ніж загинуло в бою військових

Зазнавши нищівних втрат, російська армія розпочала терористичну війну проти населення України.

Резніков: Російські окупанти вбили більше цивільних українців, ніж загинуло в бою військових
Олексій Резніков
Фото: Скріншот відео

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що російські військові станом на 10 березня вбили більше цивільних громадян, ніж загинуло в боях наших військових. Про це він заявив у відеозверненні.

Резніков наголосив, що супротив російській агресії триває вже два тижні.

"Ніхто у світі не вірив, що ми вистоїмо... А ми не просто тримаємось. Ми вже переходимо до контратак. Плани ворога зламані. Весь світ це бачить і намагається осягнути зміни. Щиро дякую усім нашим захисникам і захисницям. Усім учасникам народного спротиву. Медикам, рятувальникам, волонтерам. Разом – ми сила, яку не здолати", - сказав міністр оборони.

Резніков наголосив, що зазнавши нищівних втрат, російські окупанти розпочали терористичну війну.

"Вони поводяться як злочинці і боягузи. Вони вбивають і захоплюють у заручники мирних громадян, жінок та дітей. Станом на 10 березня російські інтервенти вбили більше цивільних українських громадян, ніж загинуло в бою наших військових з усіх структур сектору оборони. Я хочу, щоб це почули не тільки в Україні. А в усьому світі. Кремль бомбить школи, лікарні і пологові будинки. Москва нікого не захищає. Вона знищує. Вони не здатні воювати з нашою армією, гвардією, теробороною. Тому атакують найбільш незахищених", - заявив голова Міноборони.

Резніков зазначив, що ми помстимося за кожного українця, і кожен російський терорист відповість за вчинені проти людства злочини.

"Списки учасників інтервенції та їх пособників у нас є і вони будуть надані всім відповідним інституціям. Ніхто не залишиться безкарним за всі жахи і зло, що вони принесли Україні і світові", - сказав Резніков.

Він також додав, що зараз пріоритетом є організація гуманітарних коридорів для евакуації громадян з міст, що піддаються найбільшим атакам. Насамперед, це Маріуполь, міста на Сумщині, Харківщині, деякі передмістя Києва. А також доставка гуманітарних вантажів.

Нагадаємо, з початку війни російські окупанти вбили в Україні 71 дитину.

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