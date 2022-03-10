З початку війни окупанти вбили в Україні 71 дитину

Станом на ранок 10 березня з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 71 дитина та отримали поранення понад 100 дітей.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

У м. Малин Житомирської області внаслідок авіаційного удару зруйновано 7 приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло 5 осіб, з них троє дітей (п’ятирічна дівчинка та двоє дітей 2021 року народження).

16-річний юнак загинув під час обстрілу на ринку в селищі Жуковського на Харківщині.

Уночі в результаті чергового артилерійського обстрілу в селі Слобожанське Ізюмського району на Харківщині ворожий снаряд влучив у приватний будинок Під завалами загинули 4 людини: 2 жінки та 2 дітей, 5-річній дівчинці вдалося вижити.

У м. Ірпінь Київської області 10-річна дівчинка отримала наскрізне уламкове поранення і наразі перебуває в лікарні у тяжкому стані.

“За військове вторгнення РФ до України, безчинства російських бойовиків, порушення всіх Женевських конвенцій Україна платить непомірну ціну – життя своїх дітей, майбутнє нашого народу. Наполягаю, країни НАТО, допоможіть припинити російський тероризм – закрийте небо над Україною”, – заявила Денісова.

Нагадаємо, у результаті авіаудару по дитячій лікарні в Маріуполі у середу, 9 березня, загинула дитина.

В Україні запустили NFT-проєкт для допомоги постраждалим дітям.