Зеленський присвоїв звання Героя України ще 14 захисникам

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 14 захисникам держави у війні з Росією.
Відповідний указ від 10 березня опубліковано на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Посмертно присвоєно звання та удостоєно ордена "Золота зірка":
- Блоху Юрія Ігоровича, молодшого лейтенанта
- Волкова Євгенія Володимировича, молодшого сержанта
- Івашка Андрія Олександровича, старшого сержанта
- Капічуна Олександра Валерійовича, підполковника
- Корпана Олександра Богдановича, капітана
- Літуна Андрія Миколайовича, підполковника.
Присвоєно звання Героя України з врученням ордена "Золота зірка":
- Бові Євгенію Петровичу, майору
- Боєчку Василю Васильовичу, капітану
- сержанту Морозу Олегу Романовичу
- генерал-майору Ніколюку Віктору
- підполковнику Пономаренку Вʼячеславу Анатолійовичу
- матросу Валерію Самофалову
- полковнику Ході Леоніду Олексійовичу
- підполковнику Яковенку Олександру
Кожен із них виявив особисту мужність і героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та вірність військовій присязі.