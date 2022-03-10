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Зеленський присвоїв звання Героя України ще 14 захисникам

Кожен із них виявив особисту мужність і героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та вірність військовій присязі.

Зеленський присвоїв звання Героя України ще 14 захисникам

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 14 захисникам держави у війні з Росією.

Відповідний указ від 10 березня опубліковано на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Посмертно присвоєно звання та удостоєно ордена "Золота зірка":

  • Блоху Юрія Ігоровича, молодшого лейтенанта
  • Волкова Євгенія Володимировича, молодшого сержанта
  • Івашка Андрія Олександровича, старшого сержанта
  • Капічуна Олександра Валерійовича, підполковника
  • Корпана Олександра Богдановича, капітана
  • Літуна Андрія Миколайовича, підполковника.

Присвоєно звання Героя України з врученням ордена "Золота зірка":

  • Бові Євгенію Петровичу, майору
  • Боєчку Василю Васильовичу, капітану
  • сержанту Морозу Олегу Романовичу
  • генерал-майору Ніколюку Віктору
  • підполковнику Пономаренку Вʼячеславу Анатолійовичу
  • матросу Валерію Самофалову
  • полковнику Ході Леоніду Олексійовичу
  • підполковнику Яковенку Олександру

Кожен із них виявив особисту мужність і героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та вірність військовій присязі.

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