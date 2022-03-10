Зеленський присвоїв звання Героя України ще 14 захисникам

Кожен із них виявив особисту мужність і героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та вірність військовій присязі.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 14 захисникам держави у війні з Росією.

Відповідний указ від 10 березня опубліковано на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Посмертно присвоєно звання та удостоєно ордена "Золота зірка":

Блоху Юрія Ігоровича, молодшого лейтенанта

Волкова Євгенія Володимировича, молодшого сержанта

Івашка Андрія Олександровича, старшого сержанта

Капічуна Олександра Валерійовича, підполковника

Корпана Олександра Богдановича, капітана

Літуна Андрія Миколайовича, підполковника.

Присвоєно звання Героя України з врученням ордена "Золота зірка":

Бові Євгенію Петровичу, майору

Боєчку Василю Васильовичу, капітану

сержанту Морозу Олегу Романовичу

генерал-майору Ніколюку Віктору

підполковнику Пономаренку Вʼячеславу Анатолійовичу

матросу Валерію Самофалову

полковнику Ході Леоніду Олексійовичу

підполковнику Яковенку Олександру

Кожен із них виявив особисту мужність і героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та вірність військовій присязі.