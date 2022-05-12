Чорнобаївська та Героїв Маріуполя: у Кропивницькому перейменували понад 20 вулиць

Нові українські імена отримають ще близько ста міських топонімів.

У Кропивницькому депутати одноголосно перейменували більше ніж 20 вулиць, назви яких були пов’язані з Росією чи комуністичним режимом.

Про це повідомляє у Facebook Кропивницька міська рада.

Згідно з повідомленням, ще понад сотня міських топонімів чекають на зміну назви.

"Понад двадцять вулиць і провулків у Кропивницькому, назви яких пов’язані з Росією чи історією комуністичного руху, отримали нові українські імена. Відповідне рішення одноголосно підтримала 12 травня Кропивницька міська рада", – йдеться в повідомленні.

Тепер у Кропивницькому будуть вулиці Чорнобаївська, Героїв Маріуполя і Святослава Хороброго. Також у місті зникла площа Дружби народів. У цьому місці будівлі отримають адреси на вулицях Євгена Маланюка і Андрія Матвієнка.

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив про те, що в Україні потрібно провести топонімічну деколонізацію і перейменувати всі населені пункти, назви яких мають російськомовний характер.