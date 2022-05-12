На Київщині майже завершили відновлення газопостачання в постраждалих від війни населених пунктах

В Ірпені газопостачання відновлено на 76%.

У Київській області майже завершили відновлення газопостачання в постраждалих від російської агресії населених пунктах.

Про це повідомив голова Київської військової обласної адміністрації Олександр Павлюк.

“Служби Київоблгазу майже завершили всі роботи з відновлення газопостачання в населених пунктах, що постраждали внаслідок російської агресії”, – йдеться в повідомленні.

В Ірпені газопостачання відновлено на 76%.

Повністю відновлено, зокрема, у селі Почепин Макарівської територіальної громади.

Нагадаємо, для понад 8400 родин Київщини уже відновили електропостачання, тривають ремонтні роботи в Бучанському та Вишгородському районах.