Шахраї розсилають фейковий чат-бот Є-підтримки, посилаючись на Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Про це йдеться в телеграм-каналі ЦПД.

“У мережі поширюється дезінформація із таким текстом: “УВАГА! Центр протидії дезінформації при РНБО України роз’яснює, за якими напрямками, згідно з рішенням Уряду, вимушені переселенці можуть отримати державну допомогу”, – йдеться в повідомленні.

Далі йде посилання на імітований чат-бот, який веде на фейкову сторінку ПриватБанку.

“Повідомляємо! У всіх своїх повідомленнях про виплати Центр НЕ ДАВАВ ПОСИЛАННЯ на жоден чат-бот, наголошуючи, що виплати здійснюватимуться лише через додаток “Дія””, – додали у ЦПД.

Зі свого боку Дія не має Telegram-ботів “Epitrumka_bot”.