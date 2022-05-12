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Шахраї розсилають фейковий чат-бот Є-підтримки, посилаючись на Центр протидії дезінформації

Дія не має Telegram-ботів “Epitrumka_bot”.

Шахраї розсилають фейковий чат-бот Є-підтримки, посилаючись на Центр протидії дезінформації
Фото: Depositphotos/REDPIXEL

Шахраї розсилають фейковий чат-бот Є-підтримки, посилаючись на Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Про це йдеться в телеграм-каналі ЦПД.

“У мережі поширюється дезінформація із таким текстом: “УВАГА! Центр протидії дезінформації при РНБО України роз’яснює, за якими напрямками, згідно з рішенням Уряду, вимушені переселенці можуть отримати державну допомогу”, – йдеться в повідомленні.

Далі йде посилання на імітований чат-бот, який веде на фейкову сторінку ПриватБанку. 

“Повідомляємо! У всіх своїх повідомленнях про виплати Центр НЕ ДАВАВ ПОСИЛАННЯ на жоден чат-бот, наголошуючи, що виплати здійснюватимуться лише через додаток “Дія””, – додали у ЦПД.

Зі свого боку Дія не має Telegram-ботів “Epitrumka_bot”.

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