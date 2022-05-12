ДМС з правоохоронцями перевірять усіх росіян з правом на проживання в Україні

Державна міграційна служба разом з правоохоронними органами перевірять усіх громадян Росії з правом на проживання в Україні.

Про це на брифінгу повідомила голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко, передає кореспондент LB.ua.

Щодо громадян Білорусі, то цей кейс “на паузі”.

“Насправді певний час у нас була пауза щодо громадян Білорусі та РФ. Ми розуміємо, як будемо діяти щодо громадян РФ. Зараз і надалі. Тому що ця країна офіційно визнана агресором. Щодо Білорусі, то такого офіційного визнання немає. Але ми дійсно мали справу з певною кількістю осіб, яка могла становити інтерес. У тому числі для наших спецслужб, бо незрозуміло було, чим вони займалися на території України. Однак політика стосовно громадян Білорусі наразі не змінилася. Найближчим часом ми будемо поновлювати прийняття документів та оформлення документів для цієї категорії громадян”, – заявила вона.

Щодо громадян РФ, то, за її словами, особи, які вже мають посвідки на тимчасове чи постійне проживання, можуть продовжити перебування на території України.

“І можуть безперешкодно здійснювати в'їзд і виїзд з території України. Але через контрольовані пункти пропуску. Водночас спільно з правоохоронними органами України наразі ми проводимо абсолютно повний аудит підстав видачі посвідок на тимчасове чи постійне проживання громадянам РФ. Також це стосується дозволів на міграцію, громадянства, щоб виокремити тих, хто може здійснювати проти України певну діяльність”, – підкреслила вона.

За її словами, мова йде про велику кількість громадян, оскільки це одна з найбільших громад на території України, які є громадянами Білорусі та Росії та мають посвідки на проживання.

“Це також колишні громадяни СНД. Це понад 150 тис. Звичайно, ми працюємо над тим, щоб мати розуміння щодо кожного цього кейсу”, – сказала Науменко.

Вона нагадала, що добровольці з Росії та Білорусі, які захищають Україну, відповідно до чинних законів, можуть отримати громадянство за спрощеною процедурою.

Нагадаємо, Єврокомісія закликала уряди країн ЄС скасувати національні програми з продажу громадянства інвесторам, відомі також як програми "золотих паспортів", а також зупинити продаж віз громадянам Росії та Білорусі.