Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
Війська РФ наступають на п'ятьох напрямках: міноборони Британії опублікувало мапу бойових дій
Війська РФ наступають на п'ятьох напрямках: міноборони Британії опублікувало мапу бойових дій
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
Через підриви переправи на Сіверському Донці окупанти втратили понад 70 одиниць техніки і тікали вплав
Через підриви переправи на Сіверському Донці окупанти втратили понад 70 одиниць техніки і тікали вплав
Росія завдала ударів по Новгороду-Сіверському, є жертви
Росія завдала ударів по Новгороду-Сіверському, є жертви
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві та області зміниться час комендантської години

Громадський транспорт працюватиме довше. 

У Києві та області зміниться час комендантської години

З 15 травня комендантська година в Києві та області розпочинатиметься на годину пізніше, о 23:00. Закінчуватиметься вона, як і було, о 5 годині ранку.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко

Від 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше. Метро: з 6:00 до 22:00, наземний транспорт – з 6:00 до 22:30. 
"Дотримуйтеся правил комендантської години. А також – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Бо загроза ракетних обстрілів Києва залишається", – наголосив мер міста. 

Минулого тижня Віталій Кличко заявив, що після 9 травня евакуйовані кияни можуть потроху вертатися додому, але безпеки їм, як і скрізь в Україні, гарантувати ніхто не може.

Станом на початок травня дві третини мешканців столиці України вже повернулися додому. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також