У Києві та області зміниться час комендантської години

З 15 травня комендантська година в Києві та області розпочинатиметься на годину пізніше, о 23:00. Закінчуватиметься вона, як і було, о 5 годині ранку.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Від 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше. Метро: з 6:00 до 22:00, наземний транспорт – з 6:00 до 22:30.

"Дотримуйтеся правил комендантської години. А також – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Бо загроза ракетних обстрілів Києва залишається", – наголосив мер міста.

Минулого тижня Віталій Кличко заявив, що після 9 травня евакуйовані кияни можуть потроху вертатися додому, але безпеки їм, як і скрізь в Україні, гарантувати ніхто не може.

Станом на початок травня дві третини мешканців столиці України вже повернулися додому.