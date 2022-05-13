На Луганщині за добу нарахували проходження 2 тисяч одиниць техніки РФ, – Гайдай

За добу у Луганській області нарахували проходження двох тисяч одиниць техніки противника.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Ворог кинув всі зусилля, аби прорвати оборону на Луганщині”, – йдеться у повідомленні.

Росіяни штурмують Рубіжне, Золоте, Нижнє, околиці Сєвєродонецька

“Коли воюємо з ідіотами. Здається, сьогодні буде Білогорівка 5:0. Рашисти вкотре намагаються кинути понтон через Сіверський Донець”, – додав Гайдай.

Він додав, що у росіян не виходить побороти українців в бою, тож вони умисно знищують область, перетворюючи її на пустелю.

Більшість наших населених пунктів зруйновані на 70%, ті, що знаходяться під окупацією - ще більше.

Нагадаємо, російські війська продовжують штурм Гірської та Попаснянської громад. 12 травня в Луганській області ворог відкривав вогонь у бік житлових будинків 31 раз.