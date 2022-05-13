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Конгрес українців закликав світову спільноту врятувати захисників Маріуполя

Окупанти цілодобово завдають ударів по заводу "Азовсталь".

Конгрес українців закликав світову спільноту врятувати захисників Маріуполя
На території заводу "Азовсталь" перебуває багато важкопоранених захисників.
Фото: телеграм-канал АЗОВ Маріуполь

Світовий конгрес українців закликає міжнародну спільноту та всіх солідарних із народом України врятувати українських захисників Маріуполя.

Про це йдеться в повідомленні СКУ

У Конгресі наголошують, що український гарнізон продовжує боротися з окупантами навіть після багатьох тижнів облоги. Зараз вони захищають свій останній оплот у підвалах металургійного комбінату "Азовсталь".

"Понад 75 днів найсміливіші українці та українки не дають ворогу взяти під повний контроль колись квітуче місто на морському узбережжі. Тепер тут жахливі та нелюдські умови. Захисники поділилися своїми незначними запасами їжі, води та медикаментів із цивільними, яких вони захищають. Поранені вмирають від нестачі базових антибіотиків та медикаментів", – йдеться в повідомленні. 

Загарбники вдень і вночі продовжують завдавати авіаційних та артилерійських ударів по заводу. Їхня піхота прорвалася на територію Азовсталі, але 9 травня наші захисники підняли український прапор над сталеливарним заводом.

Протягом останніх тижнів український уряд завдяки дипломатичним зусиллям ООН евакуював з території заводу понад 300 цивільних жінок, дітей і людей похилого віку. Однак росіяни не допустять евакуації захисників і поранених бійців. Українські герої відкидають можливість здатися – росіяни вбивають військовополонених. Капітуляція означає смерть від рук ворога.

Захисники Маріуполя звертаються до світу про допомогу, закликаючи союзників України провести процедуру екстракції та евакуювати їх у третю країну. Це єдиний і останній можливий спосіб врятувати життя українських героїв.

"Громадяни світу, тисніть на свої уряди, щоб вони підтримали евакуацію захисників Маріуполя за участю багатьох сторін", – наголошують у СКУ. 

Нагадаємо, віцепремʼєр-міністр – міністр із питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук заявила про те, що Україна веде дуже складні переговори щодо евакуації важкопоранених бійців з Азовсталі в обмін на полонених росіян.

Папа Римський зустрівся з дружинами бійців полку "Азов". Жінки попросили Понтифіка допомогти врятувати воїнів, поранених і цивільних, які перебувають у блокадному місті.

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