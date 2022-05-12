Росіяни обстріляли колону біженців з Херсонщини, - Вілкул

Сьогодні вдень російські окупаційні війська нанесли удар по колоні мирних біженців, яка рухалась в районі Білої Криниці.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рога Олександр Вілкул.

“Від розриву снарядів постраждали мирні люди, зокрема дитина 2011 року народження. Разом з жінкою 1954 року народження він отримав осколкові поранення”, - написав Вілкул.

Він додав, що пораненим була надана необхідна допомога, жінка перебуває в одній із лікарень Кривого Рогу.

Олександр Вілкул розповів, що росіяни зібрали близько тисячі автомобілів біженців, і тримали їх на сонці весь день. Після обіду окупанти почали випускати партії по 200 автомобілів, щоб прикрити переміщення власної військової техніки.

Також росіяни продовжують обстріл по всій лінії зіткнення, у тому числі із застосуванням заборонених фосфорних та касетних боєприпасів. Внаслідок обстрілу із систем РСЗВ Зеленодольська одна людина загинула, ще одна була поранена.

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні випустили по Кременчуку (Полтавська область) 12 ракет.

Також сьогодні зранку російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю, яка влучила у заповідну частину острова Хортиця.