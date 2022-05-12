УПЦ МП: “Діяльність попередньої влади та «ПЦУ» і стала одним з приводів військового вторгнення в Україну”

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) звинуватила владу часів Петра Порошенка та Православну церкву України в тому, що їх дії призвели до військового вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться у заяві Священного Синоду Української Православної Церкви від 12 травня 2022 року

“Замість єднання народу у прагненні до перемоги та відновлення мирного життя, в країні розпалюється внутрішній, релігійний фронт. Так, групою народних депутатів України, через надумані та свідомо неправдиві звинувачення, були подані на розгляд до Верховної Ради України законопроекти про заборону діяльності нашої Церкви. Крім того, в різних областях України мають місце випадки ухвалення органами місцевого самоврядування незаконних рішень про заборону або обмеження діяльності місцевих релігійних громад Української Православної Церкви. З мовчазної згоди або ж за активного втручання місцевої влади активізувалися захоплення храмів Української Православної Церкви.

З сумом констатуємо, що усі ці факти є наслідком помилкової релігійної політики часів президентства П.О. Порошенка та руйнівної ідеології так званої Православної Церкви України. Переконані, що саме така діяльність попередньої влади та «ПЦУ» і стала одним з приводів військового вторгнення в Україну”, - заявили в УПЦ МП.

Також Синод вважає, що рішення про заборону УПЦ МП можна кваліфікувати не інакше як “акт національного самогубства”, оскільки прибічники цієї церкви захищають україну як на фронті, так і в тилую

УПЦ МП проголосила, що має наміри скликати зібрання за участю єпископів, священників, монахів та мирян, щоб обговорити проблеми церковного життя, які виникли внаслідок війни.

Як раніше повідомлялось, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про заборону УПЦ МП в Україні не розглядатиметься під час війни через загрозу розколу в суспільстві. За результатами соцопитування більшість українців (51%) виступають за те, щоб держава заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату.

Місцева влада у різних містах України почала забороняти діяльність УПЦ МП. зокрема, міський голова Конотопа Сумської області Артем Семеніхін заборонив діяльність у місті цієї церкви, яку назвав “агентурною мережею ФСБ”.

Згодом міська рада Броварів Київської області заборонила на території міста Українську православну церкву Московського патріархату на час дії воєнного стану.