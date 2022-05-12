Росія наростила систему ППО в західній частині Криму, - Генштаб

Загарбники обстріляли позиції українських військ у районах населених пунктів Питомник та Руські Тишки на Харківщині.

Росія наростила систему протиповітряної оборони у західній частині тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Тим часом ворог продовжує обстрілювати позиції українських військ. Так, на Харківському напрямку загарбники стримували просування наших підрозділів та звільнення тимчасово зайнятих окупантами територій. Ворог обстрілював позиції ЗСУ в районах населених пунктів Питомник та Руські Тишки.

Така ж ситуація була на Сіверському та Південнобузькому напрямках. На Сіверському росіяни обстрілювали прикордонні райони України. У Генштабі кажуть - імовірно ворог продовжить ведення демонстраційних дій та обстріли, щоб не допустити переміщення підрозділів українських військ на інші напрямки.

Щодо інших напрямків, що в Генштабі повідомили про таке:

на Волинському та Поліському напрямках активних дій окупантів не відзначено. Тут продовжується другий етап перевірки готовності підрозділів збройних сил Білорусі під керівництвом тамтешнього начальника генштабу. Було проведено планову перевірку готовності системи оповіщення.

активних дій окупантів не відзначено. Тут продовжується другий етап перевірки готовності підрозділів збройних сил Білорусі під керівництвом тамтешнього начальника генштабу. Було проведено планову перевірку готовності системи оповіщення. продовжує зберігатися загроза ракетно-бомбових ударів з Білорусі по інфраструктурних об’єктах в Україні.

по інфраструктурних об’єктах в Україні. на Слов’янському напрямку росіяни активних дій не проводили. Тут окупанти поповнюють запаси матеріально-технічних засобів для нарощування наступальних спроможностей. Упродовж доби вони обстрілювали населені пункти вздовж лінії зіткнення та здійснювали повітряну розвідку завдяки "Орлан-10".

росіяни активних дій не проводили. Тут окупанти поповнюють запаси матеріально-технічних засобів для нарощування наступальних спроможностей. Упродовж доби вони обстрілювали населені пункти вздовж лінії зіткнення та здійснювали повітряну розвідку завдяки "Орлан-10". на Донецькому напрямку росіяни застосовували міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та завдавали ракетно-бомбових авіаційних ударів, щоб зруйнувати фортифікаційні споруди українських підрозділів.

росіяни застосовували міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та завдавали ракетно-бомбових авіаційних ударів, щоб зруйнувати фортифікаційні споруди українських підрозділів. на Лиманському напрямку загарбники намагаються захопити ділянку місцевості на правому березі річки Сіверський Донець та закріпитись в районі Олександрівки. Ворог здійснював штурмові дії у напрямку Новоселівки, та успіху не має.

загарбники намагаються захопити ділянку місцевості на правому березі річки Сіверський Донець та закріпитись в районі Олександрівки. Ворог здійснював штурмові дії у напрямку Новоселівки, та успіху не має. на Сєвєродонецькому напрямку загарбники штурмують Воєводівку, та безуспішно.

загарбники штурмують Воєводівку, та безуспішно. на Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках ворог веде штурмові дії, щоб покращити тактичне положення своїх військ. Знову ж таки - безуспішно.

ворог веде штурмові дії, щоб покращити тактичне положення своїх військ. Знову ж таки - безуспішно. у Маріуполі росіяни продовжили завдавати артилерійських та авіаційних ударів, зосередивши основні зусилля на блокуванні українських підрозділів на Азовсталі.

Також російські окупанти проводили повітряну розвідку із застосуванням БпЛА у районах Покровська, Слов’янська та Павлограда, додали в Генштабі.

Нагадаємо,через неодноразові підриви переправи на Сіверському Донці окупанти втратили понад 70 одиниць техніки.

Сьогодні російські загарбники випустили по Кременчуку (Полтавська область) від 8 до 12 ракет.