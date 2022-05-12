Майже 14 млн українців були змушені покинути свої домівки через війну, – ООН

Через збройну агресію Росії проти України понад 14 млн українців виїхали зі своїх домівок, із них 8 млн стали внутрішньо переміщеними особами.

Про це помічниця Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Джойс Мсуя заявила на засіданні Ради Безпеки ООН 12 травня.

"Майже 14 млн українців були змушені залишити свої домівки, з яких 8 млн є внутрішньо переміщеними особами. 227 партнерів, більшість національних неурядових організацій надали гуманітарну допомогу понад 5,4 млн людей, багатьом із них – на сході", – сказала Джойс Мсуя.

Нагадаємо, голова Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубінець заявив про те, що майже 11 млн громадян України через війну стали внутрішньо переміщеними особами або залишили країну.