Ердоган пропонував вивезти захисників Азовсталі через порт у Бердянську, - Джемілєв

Президент Туреччини Реджеп Ердоган звертався до Путіна, щоб той дозволив вивезти захисників Азовсталі в Туреччину через порт у Бердянську.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Він зазначив, що отримав наприкінці квітня звернення командира "Азова" до Ердогана. Документ одразу ж переклали турецькою мовою і передали главі Туреччини.

"Тиждень тому в Україні перебував радник Ердогана. Він розповідав, що вони роблять для наших героїв. Ердоган двічі розмовляв з Путіним. І запропонував направити корабель у порт Бердянська, оскільки порт у Маріуполі заміновано, разом з турецькими спостерігачами, і турецька сторона буде гарантом того, що ці бійці до кінця війни будуть гостями Туреччини. Окупанти сказали, що випустять лише мирних жителів, а військові мають здатися в полон", - сказав Джемілєв.

Він додав, що пошук варіантів порятунку українських бійців триває.

Нагадаємо, віцепремʼєр-міністр – міністр із питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук заявила, що Україна запропонувала росіянам вивезти важкопоранених бійців з Азовсталі гуманітарним коридором, натомість віддати полонених росіян.

У Маріуполі російські війська блокують підземні виходи з металургійного комбінату, але українські захисники вдаються до контратак.