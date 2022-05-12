Рух відновленим мостом у Стоянці буде відкрито 29 травня, - Тимошенко

Всього за 5 днів після деокупації Київської області було змонтовано тимчасовий міст по лівому проїзду автодороги

Усі роботи з відновлення зруйнованого мосту через р. Ірпінь у Стоянці тривають відповідно до графіка. На 29 травня заплановане відкриття руху відновленим мостом, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Він разом з головою Київської обласної військової адміністрації Олександром Павлюком та керівником гуманітарного штабу Київської області Олексієм Кулебою проінспектував перебіг робіт на мосту, який підірвали 25 лютого, аби перешкодити наступу російських військ.

За словами заступника керівника ОП, всього за 5 днів після деокупації Київської області було змонтовано тимчасовий міст по лівому проїзду автодороги задля того, щоб відкрити рух великовантажного транспорту в напрямку Київ–Житомир в найкоротші терміни.

«Наразі уже демонтовано два прольоти зруйнованого мосту, влаштовано монолітні фундаменти, змонтовано тимчасові опори та тривають підготовчі роботи по влаштуванню монолітної плити. Згодом буде влаштовано верхній шар асфальтобетонного покриття», - зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, як раніше повідомив Тимошенко, в Україні не будуть збавляти темпи відновлення постраждалих від війни регіонів, де вже припинились бойові дії.