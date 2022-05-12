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Загарбники називають Чорнобаївку чистилищем для живих і кладовищем для ворожої техніки, - СБУ

"У нас просто воевать нечем… Ничего у нас, ни техники, вообще ничего тяжёлого нету. Все разбомбили".

Загарбники називають Чорнобаївку чистилищем для живих і кладовищем для ворожої техніки, - СБУ
Фото: Генштаб ВСУ

Російські окупанти називають Чорнобаївку "чистилищем" для своїх солдатів і кладовищем для військової техніки.

Про це повідомляють у Службі безпеки України на основі перехоплених розмов загарбників.

"Наш опорник здесь на базе "чистилищем" называют. Он находится под постоянным обстрелом. К нам люди боятся ездить", - зізнається матері російський контрактник; підрозділ базується в Чорнобаївці.

Окупант переконує матір, що він на "спецоперації" в Україні. Однак вона, на відміну від більшості росіян, добре обізнана зі звірствами своїх співгромадян на українській землі.

"Ага, у вас спецоперация, а детей и взрослых сколько погибло! Людей погибло сколько, солдат сколько погибло… а теперь спецоперация. Нифига себе! Всё разбомбили вы там", - наголошує росіянка. 

В розмові з батьком окупант детальніше описує ситуацію. Він розповідає, що внаслідок героїчного опору українських бійців окупаційні війська втратили більшість військової техніки.

"У нас просто воевать нечем… Ничего у нас, ни техники, вообще ничего тяжёлого нету. Все разбомбили", - каже загарбник.

Він також натякає на тупість своїх командирів: "Приехали в Херсон, на базу, тут вообще ж*па: кладбище вертолётов. У нас же как всё в армии: всё по линеечке, всё ровненько, вертолёты выстроили в один ряд и все, накрыло нахрен градами". "Напевно, він не хоче вірити, що скоро вся Україна стане для окупантів суцільною Чорнобаївкою. Вся наша держава щоденно над цим працює!", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, 2 травня Збройні сили України знищили в Чорнобаївці склад боєприпасів. А 25 квітня ЗСУ 17-ий раз накрили вогнем окупантів.

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