Українські захисники знищили на сході 180 окупантів і відбили 6 атак, - ОТУ "Схід"

Українські бійці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили 6 атак російських окупантів і знищили до 180 загарбників.
Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".
Російські окупанти зазнали втрат також і в техніці. Зокрема, під час боїв українські захисники знищили:
- танки – 6;
- БМП – 6;
- БТР – 2;
- МТЛБ – 2;
- САУ – 3;
- РСЗВ – 1;
- мінометні розрахунки – 4;
- АТТ – 3.
Нагадаємо, стрілець-зенітник 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ (ДШВ) збив на Луганщині російський вертоліт Мі-24.
Раніше повідомлялось, що Збройні сили України підбили ворожий корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", в результаті він загорівся.