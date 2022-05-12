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Українські захисники знищили на сході 180 окупантів і відбили 6 атак, - ОТУ "Схід"

Також українські воїни знищили багато техніки росіян.

Українські захисники знищили на сході 180 окупантів і відбили 6 атак, - ОТУ "Схід"

Українські бійці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили 6 атак російських окупантів і знищили до 180 загарбників.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

Російські окупанти зазнали втрат також і в техніці. Зокрема, під час боїв українські захисники знищили:

  • танки – 6;
  • БМП – 6;
  • БТР – 2;
  • МТЛБ – 2;
  • САУ – 3;
  • РСЗВ – 1;
  • мінометні розрахунки – 4;
  • АТТ – 3.

Нагадаємо, стрілець-зенітник 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ (ДШВ) збив на Луганщині російський вертоліт Мі-24.

Раніше повідомлялось, що Збройні сили України підбили ворожий корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", в результаті він загорівся.

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