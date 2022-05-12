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РФ випустила ракету в заповідну частину острова Хортиця, - Арєф'єв

Внаслідок обстрілу сталася пожежа.

РФ випустила ракету в заповідну частину острова Хортиця, - Арєф'єв
Наслідки ворожого обстрілу Хортиці 21 квітня
Фото: Telegram/Олександр Ткаченко

12 травня, близько 10:00 російські  війська запустили крилату ракету по Запоріжжю, яка влучила у заповідну частину острова Хортиця.

Про це повідомив речник Запорізької ОВА полковник Іван Арєф'єв.

За його словами, влучання ракети викликало пожежу.

"Після обстеження території ураження, жодних руйнувань інфраструктури не виявлено. За уточненою інформацією, жертв і постраждалих немає", - додав Арєф'єв.

Він підкреслив, що це вже другий обстріл Хортиці окупантами.

"Попереднього разу російські військові випустили дві крилаті ракети по Хортиці 21 квітня. Тоді одна ракета впала в районі мосту Преображенського, а друга - пошкодила санаторій-профілакторій одного з підприємств", - повідомив речник Запорізької ОВА.

Нагадаємо, нині в СБУ повідомили, що запобігли теракту в центрі Запоріжжя та затримали його виконавця. Зловмисником є мешканець Дніпра, 1966 року народження.

21 квітня внаслідок обстрілів Хортиці було пошкоджено будівлю санаторію-профілакторію одного з підприємств. Постраждали вісім людей.

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