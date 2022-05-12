ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук

За інформацією журналістів, судно везло на острів Зміїний підкріплення, в тому числі зенітно-ракетні комплекси.

Збройні сили України підбили ворожий корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", в результаті він загорівся.

Інформацію підтвердив у своєму Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Повертаючись до Зміїного, то треба сказати, що дійсно - завдяки діями наших військових моряків загорілося судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров". Одне з найновіших у російському флоті", - сказав Братчук.

Він додав: судно "кажуть, що чалапає до Севастополя. Наразі ця інформація потребує уточнення".

Журналіст Сергій Висоцький повідомив, що ворожий корабель внаслідок обстрілу українським "Нептуном" зазнав серйозних пошкоджень.

"Це було судно тилового забезпечення флоту... Корабель віз на острів Зміїний підкріплення, в тому числі зенітно-ракетні комплекси! Росія намагається приховати факт знищення нашим "Нептуном" ще одного корабля! Але не вийде!", - зазначив Висоцький.

Нагадаємо, в квітні ракетний крейсер "Москва" був ушкоджений ударами протикорабельних крилатих ракет "Нептун".