Укрзалізниця призначила додатковий поїзд між Києвом та Ужгородом

Цей напрямок є одним із найпопулярніших в Україні.

Укрзалізниця призначає додатковий поїзд №245/246 Київ–Ужгород–Київ. Він робитиме рейси з Києва та Ужгорода щодня з 13 по 18 травня.

Про це повідомила Укрзалізниця.

Поїзд вирушатиме з Києва о 23:01 і прибуватиме до Ужгорода о 14:10 наступного дня. Він буде робити зупинки в Мукачеві о 12:50 та на станції Батьово о 13:23.

У зворотньому напрямку, з Ужгорода, поїзд вирушатиме о 20:13, а прибуває до Києва о 10:11 наступного дня.

Нагадаємо, раритетною Гайворонською вузькоколійкою поїхав ще один поїзд Укрзалізниці. Він курсуватиме між Вінницькою та Кіровоградською областями. Вартість квитка за повним маршрутом, від Гайворона до Рудниці, – 32 гривні.

Раніше повідомлялось, що Укрзалізниця відновлює рух приміських потягів з Києва в бік Бородянки.