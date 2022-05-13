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​У Кагарлику на Київщині заборонили УПЦ МП до кінця війни

Депутати проголосували за це рішення майже одноголосно.

​У Кагарлику на Київщині заборонили УПЦ МП до кінця війни
Фото: Кагарлик.City

Депутати міськради Кагарлику Київської області вирішили призупинити діяльність УПЦ МП на території громади. Таке рішення буде діяти до кінця воєнного стану. 

Про це стало відомо з рішення Кагарлицької міськради № 2499-21-VIII від 12 травня 2022 року.

Як повідомляє видання “Кагарлик.City”, за словами доповідача цього рішення Сергія Будюка переважна більшість жителів населених пунктів громади підтримує ініціативу стосовно призупинення діяльності УПЦ МП.

Водночас, настоятель Свято-Троїцького храму Кагарлика висловив незгоду з проєктом рішення. На його думку, духовенство і прихожани храмів УПЦ на Кагарличчині - патріотично налаштовані люди.

Відповідно, на період воєнного стану на території Кагарлицької громади будуть призупинені будь-які зібрання чи заходи у приміщеннях УПЦ МП та прилеглих до них територіях, а також встановлено охорону приміщень церков та прилеглих територій. 

Нагадаємо, УПЦ МП звинуватила владу часів Петра Порошенка та Православну церкву України в тому, що їх дії призвели до військового вторгнення Росії в Україну. 

Як раніше повідомлялось, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про заборону УПЦ МП в Україні не розглядатиметься під час війни через загрозу розколу в суспільстві. За результатами соцопитування більшість українців (51%) виступають за те, щоб держава заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату.

Місцева влада у різних містах України почала забороняти діяльність УПЦ МП. зокрема, міський голова Конотопа Сумської області Артем Семеніхін заборонив діяльність у місті цієї церкви, яку назвав “агентурною мережею ФСБ”. 

Згодом міська рада Броварів Київської області заборонила на території міста Українську православну церкву Московського патріархату на час дії воєнного стану.

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