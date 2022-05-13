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Росія продовжує використовувати повітряну базу в окупованому Мелітополі, – CNN

З 7 по 12 травня кількість російських гелікоптерів там зросла від одного до семи. 

Росія продовжує використовувати повітряну базу в окупованому Мелітополі, – CNN
Гелікоптери ворога на аеродромі в Мелітополі
Фото: CNN

Російські війська продовжують використовувати українську авіабазу в окупованому місті Мелітополь (Запорізька область). Про це пише CNN з посиланням на дані супутникових знімків.

Щонайменше сім ворожих гелікоптерів перебували на авіабазі станом на 12 травня. 7 травня супутник зафіксував там тільки один вертоліт. 

Журналісти стверджують, що використання цієї авіабази має стратегічне значення, оскільки вона розташована між тимчасово окупованим Херсоном, Маріуполем і частинами ОРДО.

База розміщена вглибині захопленої ворогом території, але це не означає її недосяжність для українських захисників: наприкінці березня ЗСУ успішно атакували аеродром під Херсоном. Після цього окупантам довелося значною мірою відмовитися від цього аеродрому як майданчика для своїх літаків. 

Нагадаємо, що окупанти постійно намагаються розмістити свою техніку та боєприпаси на аеродромі в Чорнобаївці, попри те, що ЗСУ успішно завдають по ньому ударів. Станом на 2 травня на рахунку українських сил було вже 18 вдалих влучань. 

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