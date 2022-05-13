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Окупанти в СІЗО в Херсоні відкрили вогонь з автоматів і вбили увʼязненого

11 травня вони зайшли до установи та закидали камери світлошумовими гранатами. 

Окупанти в СІЗО в Херсоні відкрили вогонь з автоматів і вбили увʼязненого
СІЗО Херсона (ілюстративне фото)
Фото: favoritekherson.co

У тимчасово окупованому Херсоні загарбники вбили увʼязненого в СІЗО. 11 травня вони зайшли до установи, закидали камери світлошумовими гранатами та відкрили вогонь з автоматів.

Одного увʼязненого вбили за те, що він висловив обурення, повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова у facebook.

СІЗО контролюється колаборантом Євгеном Соболєвим, який погодився "очолити" пенітенціарну систему Херсонщини.

"Начальника установи вивезено в невідомому напрямку. Працівники установи відмовилися працювати на окупаційну владу та написали рапорти про звільнення. Зв'язок з установою втрачено", – зазначила Денісова. 

Вона підкреслила, що дії РФ є воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення в Україну з проханням врахувати ці факти злочинів і порушень росіянами прав людини в Україні.

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